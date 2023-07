Tagsüber streiten wir, abends gehen wir zusammen essen. So ist das Leben!“ Wer eine Anleitung zum gepflegten Familienzwist sucht, der orientiert sich am besten am geschwisterlichen Infight zwischen Gianni und Donatella Versace. Dass Arte die beiden für seine Sommerreihe „Brothers and Sisters“ ins Programm nimmt, fällt unter Pflichtprogramm. Denn die „Die Versace-Saga“ (ab 21.55 Uhr und in der Mediathek) ist zwar eine Doku, aber eine, die auch das Potenzial einer Soap-Opera hat. Da ist innige Liebe und Respekt, Macht, Geld, Glamour, ein Mord und ein Hauch von Mafia. Was wieder einmal eine Tatsache bestätigt: Das Leben schreibt halt doch die besten Geschichten. Dass die beiden Hauptprotagonisten nicht durchgängig auf der Erfolgs- und Glückswellen geritten sind, macht das Drama, das mit der Ermordung von Gianni Versace im Juli 1997 in Miami endet, fast perfekt. Nicht ganz.

Der finale Schlusspunkt, ein bitterer Gruß des Designers an seine Schwester, erfolgte erst bei der Testamentseröffnung: Versace vererbte seine 50 Prozent des Modeimperiums an Allegra, Tochter von Donatella, die damals noch ein Kind war. Die Doku würdigt auf den ersten Blick das herausragende, visionäre Talent des Modedesigners aus Kalabrien. Der seine üppige Versace-Welt kreierte: viel Glamour, Leder und Metall. Zurückhaltung gab es im Nähkästchen von Gianni Versace bekanntlich nicht.

Doch die Doku ist auch eine Hommage an Donatella Versace, die aus dem Schatten ihres übermächtigen Bruders getreten ist. Wenig glanzvoll, mit mehr Tiefs denn Höhepunkten, nicht glamourös wie ein Phoenix aus der Asche, sondern mit harter Arbeit und unter permanenter Beobachtung der lästernden Mode-Schickeria. Dabei war sie schon zu Lebzeiten ihres Bruders die wichtigste Innovationstreiberin der Marke mit dem Medusenhaupt als Logo: Überbordende Werbekampagnen mit Starfotografen haben die Modebranche ebenso verändert, wie der Einsatz von Stars und Promis. Der legendäre Auftritt von Liz Hurley im berühmten Sicherheitsnadelkleid von Versace, ist dem Vermarktungsgenie Donatella zu verdanken. Lady Di, Madonna, Courtney Love – alles Versace-Kundinnen. Die Doku ist auch eine Archivbilderschlacht der Extraklasse.

Allegra und Donatella Versace 2023 in New York © imago/ZUMA Press (imago stock&people)

Legendär die Modenschau mit mehreren Supermodels – ein Coup, der Versace in alle Gazetten brachte. Wie auch das legendäre „Dschungelkleid“, das Jennifer Lopez im Jahr 2000 zur Grammyverleihung getragen hat. Die Flut der Suchanfragen hat, so die Legende, Google dazu veranlasst, die Bildsuche zu implementieren. 2018 haben die Designerin und ihre Tochter Allegra das Modeimperium an die Capri-Holding verkauft. Donatella behielt die Führung und setzte ihren ältesten Bruder Santos, der die Geschäfte führte, vor die Tür. Die angebliche Muse, sie war schon immer eine Macherin.