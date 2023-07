In Hollywood streiken seit Mai bekanntlich nicht nur die Drehbuchautoren, sondern seit Mitte Juli auch die Schauspielerinnen und Schauspieler. Die Auswirkungen sind global zu spüren, immerhin ist das Film- und Streaminggeschäft längst eine global agierende Maschine. Auch die in Wien ansässige Firma „Vast“ von Valentin Struklec und Thomas Rath trifft der Schauspieler-Streik seit dem ersten Tag: Bei einer aktuellen Filmproduktion wirkt auch eine amerikanische Schauspielerin mit, „da muss man schauen, wie man herumarbeitet“, wie der gebürtige Steirer Struklec erklärt.

Experten für Special Effects: Valentin Struklec und Thomas Rath von "Vast" © (c) Caio Kauffmann





„Vast“ ist auf Special Effects spezialisiert und hat sich vor allem seit der Boomzeit in der Pandemie international einen Namen gemacht. Gerade erst haben sie die Arbeit an der Komödie „Drive-Away Dolls“ von Ethan Coen beendet, bei „Asteroid City“ von Wes Anderson haben sie das Timing der Schauspielerinnen und Schauspieler exakt angepasst. „The Wonderful Story of Henry Sugar“, der noch unveröffentlichte Kurzfilm von Wes Anderson, ging kürzlich ebenfalls durch ihre Hände. An internationale Serien wie „House of the Dragon“ (HBO), „Shadow and Bone“ (Netflix) und „Carnival Row“ (Amazon Prime) waren sie ebenso schon beteiligt. KI, also künstliche Intelligenz, ist bei „Vast“ ebenso ein Thema, wie in Hollywood, denn KI ist unter anderem ein Mitgrund für den Streik. Die Befürchtung: Nebendarsteller könnten digital gescannt und ohne Abgeltung beliebig oft weiter vermarktet werden. Und das könnte erst der Anfang sein.

„Gefühlt sind wir kurz davor, dass sich sehr viel verändern wird. Kann sein, dass in zwei Jahren alles ganz anders ist“, skizziert Struklec die Umwälzungen in der Branche. Das digitale Visualisieren von Massenszenen ist für die Expertinnen und Expertinnen von „Vast“ längst Thema: Für den aktuell im Kino laufenden Film „Alma & Oskar“ hat man eine Massenszene im Musikverein noch herkömmlich mit Komparsen gedreht, die danach gescannt und vervielfältigt wurden. KI macht diesen Prozess bald zum Auslaufmodell: „Ich rechne damit, dass in einem halben Jahr bis Jahr komplett computergenerierte Charaktere gemacht werden, die besser ausschauen, als die gescannten.“



Schon jetzt ist KI in Hollywood Alltag: Der Austausch von Gesichtern bei Stuntdoubles ist Usus, bei „Avatar“ habe KI ebenso eine Rolle gespielt wie bei den Gesichtsbewegungen des Marvel-Charakters „Thanos“. Selbst „Vast“ hat bereits mit Deep Learning, einer Unterdisziplin der künstlichen Intelligenz, gearbeitet: „Für den Film ‘Schächten’ haben wir einen Schauspieler digital altern lassen.“ Was man bislang mit Make-up gelöst hat, wird nun mit KI gemacht. Dafür wurden die Gesichter von Statisten aufgenommen und mithilfe eines Algorithmus ein „altes Gesicht“ erarbeitet, das man künstlerisch noch angepasst hat. Trotz allem steht man in Sachen KI noch am Anfang, aber die enormen Umwälzungen lassen sich erahnen: „Wir sind überhaupt noch nicht dort, wo man etwa die Performance eines Morgan Freeman aus dem Computer kriegen könnte. Mit all dem menschlichen Sein dahinter, ist das unheimlich komplex“, skizziert Valentin Struklec, aber das ist nur mehr eine Frage der Zeit: „Selbst Leute, die sich täglich mit KI beschäftigen, können gerade nicht mehr überblicken, was sich in diesem Bereich tut.“