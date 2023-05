Nein, er hört als Aufwecker der Nation nicht in den kommenden Monaten auf. Als Robert Kratky anlässlich seines 50. Geburtstages in der Talkshow „Stöckl“ saß, hörten ihm nicht alle genau zu. Sein Job als Ö3-„Weckermann“ habe zwar für ihn auch ein Ablaufdatum. So werde er seinen Vertrag nach dessen Auslaufen nicht mehr verlängern. Die Verpflichtung würde aber schon noch „ein paar Jahre“ lang gültig sein.

Der von manchen Medien kolportierte Abschied findet also noch nicht so schnell statt. Seit 1991 ist der gebürtige Salzburger beim Hitradio tätig; zunächst war er unter anderem als Live-Reporter für die Morgensendung unterwegs. 1996 wurde er Chefproducer des „Weckers“ und erfand legendäre Radio-Comedies wie etwa den „Vignettenman“, „Oma Raithofer & Opa Kratky“ oder die „Ö3-Weckercombo“. Ab 1997 war er zuerst als Co-Moderator neben Hary Raithofer zu hören, 2004 übernahm Kratky die Hauptmoderation ab fünf Uhr früh.