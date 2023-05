Die Große Terra X-Show

Spannende Wissensduelle rund um das Thema Triumphe: In der „Großen Terra X-Show“ geht es heute unter anderem um den dramatischen Wettlauf zum Südpol und den Wettkampf zwischen zwei genialen Erfindern: Nikola Tesla und Thomas Edison. Johannes B. Kerner führt durch die Show und wird dabei unter anderem von der Meteorologin Insa Thiele-Eich und Bergsteiger-Legende Reinhold Messner unterstützt. Zwei prominente Teams kämpfen um 20.000 Euro für einen guten Zweck.

20.15 Uhr, ZDF

Dok 1. Würmer, Larven und Laborfleisch

Werden Insekten & Co. bald Standard auf unserem Speiseplan? Das fragt sich heute Lisa Gadenstätter und sie wagt einen Blick in die Zukunft: Kommt der Lachs bald aus dem 3D-Drucker und das Fleisch aus dem Labor? Letzterem widmet sich übrigens eine weitere Doku um 21.40 Uhr.

20.15 Uhr, ORF 1

Meine Freundin Volker

Dragqueen Vivian (Axel Milberg in Hochform) ist der Star der Dragszene in St. Pauli. Nachdem sie Zeugin eines Mafiaanschlags wird, wird aus Vivian Volker, der Unterschlupf bei einer Lehrerin findet. Kurzweilige Komödie und ein Plädoyer für gesellschaftliche Vielfalt.

20.15 Uhr, ARD

Das Ende Wahrheit

Nach dem Mord an seiner Geliebten stößt ein Geheimdienst-Mitarbeiter auf Intrigen in den eigenen Reihen. Packender Thriller.

22.25 Uhr, 3Sat

Weltjournal

Am 14. Mai 1948 wurde der Staat Israel gegründet. 75 Jahre später blickt das Land auf eine wechselvolle Geschichte zurück, rund um den Jahrestag durchlebt das Land eine schwere innenpolitische Krise. Tim Cupal fragt nach, was aus den Hoffnungen von einst geworden ist.

22.30 Uhr, ORF 2

Black Rain

Andy Garcia und Michael Douglas legen sich als zwei New Yorker Cops in Japan mit der Yakuza an. Düsterer, fesselnder Polizeithriller.

23.55 Uhr, ZDF Neo