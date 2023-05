Thema

Schusswaffen als unterschätzte Gefahr: In Niederösterreich erschießt ein Mann den Partner seiner Mutter. Der Nachbar, der dem mutmaßlichen Täter die Waffe gegeben haben soll, nimmt sich wenige Tage später das Leben. In der Steiermark feuert ein Pensionist auf seine Nachbarin und deren Freundin. Günther Bubendorfer wird zum Lebensretter, im Interview spricht er über die Ereignisse. Außerdem beschäftigt sich „Thema“ u. a. mit dem Hitlerhaus in Braunau und mit Strategien gegen Einsamkeit.

21.10 Uhr, ORF 2

Bergwelten

Unterwegs im Ausseerland – unter anderem mit den ehemaligen ÖSV-Adlern Hubert Neuper und Armin Kogler, die den Sisi-Klettersteig erkunden. Und zwei Bergführer begeben sich auf die Spuren von Heinrich Harrer, der einst auf der Tauplitzalm als Hüttenwirt aktiv war. Hineinschauen kann man hier.

20.15 Uhr, Servus TV

Deutschland aus dem All

Ein Kunstwerk aus Farben, Formen und Mustern: von der smaragdgrünen Algenblüte über golden blühender Rapsfelder bis hin zu den abstrakten Formen der höchsten Weinanbaugebiete Europas. Es sind Bilder bizarrer Lebensräume und magisch anmutender Welten.

20.15 Uhr, ARD

Thomas Crown ist nicht zu fassen

Coole, intelligente Krimikomödie aus 1968 mit Steve McQueen als reicher Gauner und Faye Dunaway als Versicherungsagentin.

20.15 Uhr, Arte

Yalda

Teheran. Um der Todesstrafe zu entgehen, soll eine junge Frau (Sadaf Asgari) live im Fernsehen die Tochter ihres Opfers um Gnade bitten. Ein von echten Ereignissen inspiriertes Kammerspiel, das einen intensiven Blick hinter die Kulissen der iranischen Gesellschaft erlaubt.

0.10 Uhr, ZDF

Kulturmontag

Auf der Schallaburg fragt man sich, was „Kindsein“ bedeutet. Außerdem: immersive Kunstshows und Dinçer Güçyeters Debütroman.

22.30 Uhr, ORF 2