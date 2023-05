Ein Muskelfasereinriss verhinderte die ORF-Pläne vom Speed-Voting: Die Finalisten für den 12. Mai standen gestern schon zu Beginn des Halbfinales fest, da sich Profi Florian Gschaider in den Endproben am Nachmittag einen bösen Muskelriss zuzog – und Lilian Klebow mit keinem Ersatz-Profi tanzen wollte. So stiegen automatisch Ex-Rennfahrerin Corinna Kamper, Ex-Skiflug-Trainer Alexander Pointner und Sängerin Missy May auf. Die Jury-Punkte und die Anrufe der Zuschauer der vorletzten Show dieser 15. Staffel werden ins Finale übernommen.

Gschaider saß traurig am Parkettrand, gedrückt von Lilian, beim Paso Doble in der Generalprobe hatte es ihn erwischt. Der Riss im Po-Muskel erlaubte es ihm nicht, im Ballroom zu glänzen. Vier bis sechs Wochen verordneten ihm die Ärzte strikte Ruhe. Im Laufe der Show konnte er schon wieder in der Lounge lachen. Auch weil die gelungenen Mitschnitte von den Proben gezeigt wurden.



Florian Gschaider musste in der Live-Show sitzen bleiben, die Kollegen und Promis zollten ihm für seine bisherigen Leistungen Applaus © ORF



Für Lacher sorgte Gastjurorin Katharina Straßer, die etwa Balazs Ecker zuraunte: "Wichtig ist, dass niemand weiß, dass wir beide was miteinander haben! Was glaubt Ihr, wie ich den Job hier bekommen habe?!?" Nachdem der Ungar einmal mehr das Liebesgerücht über Corinna Kamper und ihrem Tanzpartner Danilo nach ihrem "Kuschelkurs" in den Videos und auf dem Parkett thematisiert hatte.



Wer hält wen? Corinna Kamper & Danilo Campisi © ORF



Die dreiköpfige Jury sah Corinna Kamper & Danilo Campisi knapp auf Platz eins (nach einem Slowfox zu „My Baby Just Cares For Me“ und einem „Contemporary Dance“ zu „Glatteis“): 57 Punkte.

Missy May & Dimitar Stefanin wurden nach dem Wiener Walzer zu „Love on the Brain“ und einen „Contemporary Dance“ zu „Thunder“ mit 56 Punkten belohnt.



Musical-Darstellerin Missy May & Profi Dimitar Stefanin bei "Thunder" © ORF



Alexander Pointner kam an die Promi-Damen nicht heran, obwohl er sein Rekordergebnis erreichte (mit einer Zehn von Balazs). Mit Profi Manuela Stöckl erreichte er nach dem Quickstep zu „The One That I Want“ und einem „Contemporary Dance“ zu „Sign of the Times“ 48 Punkte.





Außerdem konnte Pointer von Kathi Straßer hören: "Ja, du bist ein super Hecht!" Wer hätte beim Start dieser "Dancing Stars"-Staffel gedacht, dass er es ins Finale schafft!? Nach dem „Contemporary Dance“ sagte Straßer zu ihm: "Du hast mich wahnsinnig berührt."



Lob von der Jury nach dem „Contemporary Dance“: Alexander Pointner & Manuela Stöckl © ORF





Bei den Proben träumten sie noch vom Finale: "Soko Donau"-Ermittlerin Lilian Klebow & Profi Florian Gschaider © ORF