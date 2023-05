1.) Am Schauplatz: Das Ende der Nahversorger

Sie sind oft die letzte Lebensader kleiner Orte und für jene Menschen unverzichtbar, die nur eingeschränkt mobil sind. Während kleine Lebensmittelhändler gerade in der Pandemie einen Aufschwung verzeichnen konnten, setzen ihnen die gestiegenen Energiekosten nun enorm zu. Diese Ausgabe vom „Am Schauplatz“ besucht kleine Lebensmittelläden, die an der Kippe stehen. Aber es gibt auch lokale Initiativen, die sich gegen das Greißlersterben in ihrem Ort zur Wehr setzen.

21.05 Uhr, ORF 2

2.) Die Löwenbrüder - Vom Aufwachsen in der Serengeti

Von unglaublich putzig bis ziemlich einschüchternd: Fünf Jahre lang hat Naturfilmer Reinhard Radke fünf Löwen auf ihrem Lebensweg voller Gefahren begleitet. In zwei Teilen taucht man tief in den Lebensraum der Masai Mara in Kenia ein.

20.15 Uhr, Arte

3.) Black Earth Rising

Die junge Britin Kate (Michaela Coel) hat ruandische Wurzeln. Als ihre Adoptivmutter, eine Anwältin, ermordet wird, muss sie sich ihrer Vergangenheit stellen. Packend und absolut sehenswert. Die Netflix-Serie ist jetzt auch auf Arte zu sehen.

Arte-Mediathek

4.) Stöckl

Barbara Stöckl hat heute zwei Kapazunder zu Gast: Schauspieler Klaus Maria Brandauer und Kulturberaterin Helga Rabl-Stadler.

23.05 Uhr, ORF 2

5.) The First Monday in May

Wer jedes Jahr die Met-Gala begeistert verfolgt, der sollte diese Doku gesehen haben. Sie begleitet unter anderem Kurator Andrew Bolton bei den Vorbereitungen zur Ausstellung „China: Through the Looking Glass“, aber auch das Team rund um Vogue-Chefin Anna Wintour.

Auf Sky

6.) Queen Charlotte: A Bridgerton Story

Wie hat Queen Charlotte ihre Liebe gefunden? Mehr Drama, weniger Witz, aber Bridgerton-Fans werden wohl auch hier schmachten.

Auf Netflix



Hörtipps:



Geschlecht als individuelle Entscheidung?

13 Uhr, Ö1. Über die Vielfalt der Geschlechtsidentitäten. Expertinnen und Betroffene geben Einblicke und Hilfestellungen.

Wenn Viren die Leber

attackieren, 16.05, Ö1. Die Impfung ist im Kampf gegen Hepatitis unverzichtbar. Doch welche neuen Therapieansätze haben sich in den letzten Jahren noch als wirksam herausgestellt?



Jean-Michel Basquiat – der ungekrönte König?

Giovanni di Lorenzo und Florian Illies sprechen in dieser Ausgabe ihres Kunstpodcasts „Augen zu“ über das Ausnahmetalent Basquiat.