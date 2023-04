"Blind ermittelt: Mord an der Donau"

Zwei Leichen an einer Uferböschung der Neuen Donau: Die ermordete Dagmar Moser gehörte einer Aussteigerszene an und lebte im Wohnmobil. Beim zweiten Opfer handelt es sich um einen Jogger, der vermutlich Zeuge des Raubüberfalls wurde. Die Suche nach der Identität des Unbekannten führt die Ermittler Falk und Haller alias Andreas Guenther und Philipp Hochmair in eine Theaterfamilie. Raffiniertes Drehbuch mit Bezügen zu Brechts "Dreigroschenoper" im nunmehr neunten Fall des Duos.

ORF 1, 20.15 Uhr

"Themenmontag: Bio, Käsecheck & Co."

Fragt man die Konsumenten, gewinnt man den Eindruck, dass unter dem Label Bio viel mehr verstanden wird, als es gewährleistet. Denn weder ist man bei Bio vor allen Schadstoffen geschützt, noch garantiert das Etikett höhere Produktionsmethoden und sinnvolle Transportwege.

ORF III, ab 20.15 Uhr

"ARD History: Der Hitler-Fake"

Von der größten Entdeckung zur peinlichsten Blamage in nur wenigen Tagen: Das ist die Geschichte der "Hitler-Tagebücher", die der "Stern" im April 1983 der Öffentlichkeit vorstellte. Reporter Gerd Heidemann (heute 91) öffnete für die Doku sein Archiv.

ARD, 22.50 Uhr

"Avanti, Avanti!"

Herrlich: Billy Wilder hinter der Kamera, Jack Lemmon als biederer Amerikaner vor der Kamera, der auf Ischia neue Seiten des Lebens entdeckt.

Arte, 20.15 Uhr



Trotz der Unterstützung des Hoteldirektors Carlucci (Clive Revill, links) tauchen für Wendell (Jack Lemmon) immer neue Hindernisse auf





"Laufen"

Laufen als Therapie: Keuchend beginnt Juliane, sich ihren Erinnerungen an den verstorbenen Lebensgefährten zu stellen. Toll: Anna Schudt.

ZDF, 20.15 Uhr

"Die Friseuse"

Dieser Kinofilm begeistert, denn die Lebensfreude dieser Frau ist nach all den Tiefschlägen bewundernswert: Doris Dörries "Friseuse" ist eine starke Frau in doppelter Hinsicht. Für ihr persönliches, kleines Glück kämpft Kathi mit fast übermenschlicher Kraft. Eine echte Berlinerin und ihr Schicksal standen Pate.

Neu auf Netflix







Radiotipps

Radiogeschichten. Ö 1, 11.05 Uhr. Die Salzburger Autorin Gudrun Seidenauer folgt in ihrem Roman "Libellen im Winter" untypischen weiblichen Lebensgeschichten des 20. Jahrhunderts. Sie erzählt von Frauen, die nicht an die Rollenverteilung in der Kleinfamilie geglaubt haben. Es liest Ulrike Erb.

Treffpunkt Gästeliste. Ö 3, 22 Uhr. Otto Jaus tourt mit Paul Pizzera und startete gerade als Schauspieler in dem Kinofilm "Hals über Kopf" durch. Heute legt er zwei Stunden lang seine Lieblingshits auf.

Merci, Chérie. Podcast. Aufwärmen für Liverpool mit dem Eurovision Song Contest Podcast.