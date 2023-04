IM SCHATTEN DER ANGST

Großes Schauspielerinnenkino mit Julia Koschitz und Susi Stach: Im zweiten Teil des TV-Thrillers erscheint nachts eine junge Frau bei der Polizei und gesteht einen Mord. Das Problem: Der Tote und die Geständige (Mercedes Müller) hatten schon einmal das Vergnügen – bei einem Prozess. Die forensische Psychiaterin (Koschitz) stufte die Frau als pathologische Lügnerin ein. Dennoch übernimmt sie den Fall – mitsamt allen Abgründen. Für die Kieberin (Stach) scheint der Fall klar. Klug, konfliktreich. Ein Interview mit Julia Koschitz lesen Sie hier.

20.15 Uhr, ZDF

DIE KYKLADEN

Plagt sie angesichts des Aprilwetters auch das Fernweh? Diese Doku lindert die Sehnsucht nach Sonne, Meer und Zaziki ein wenig. Ein Filmteam hat die Inselgruppe der Kykladen im Ägischen Meer besucht. Abflug zur Kopfreise nach Santorin, Milos, Koufonissi und Amorgos!

20.15 Uhr, 3Sat

Santorin und unbekanntere Eilande der Kykladen zeigt die Reisedoku © 3Sat

ORF III-THEMENMONTAG ZU ÖKO-KLEIDUNG

Nicht nur unser Essen, Wohnen und Reisen soll gesund, nachhaltig und sozial korrekt sein, sondern auch unsere Kleidung: Der Themenmontag blickt hinter die Kulissen der Industrie und fragt, was Öko-Mode-Labels können. Danach drei Dokus zum Thema.

20.15 Uhr, ORF III

THE MODEL

Düsteres Drama aus Dänemark: Mads Matthiesen erzählt von Emma (Maria Palm) und ihrem Start im harten Model-Business in Paris.

20.15 Uhr, One

KULTURMONTAG: CINEKINO ITALIEN

Höhepunkte und Schlüsselszenen des europäischen Kinos berichtet die neue Reihe CineKino. Und zum 85. Geburtstag von Claudia Cardinale widmet man sich zum Auftakt Italien mit Filmen von den Granden Pier Paolo Pasolini, Luchino Visconti, Sergio Leone oder Ettore Scola.

23.30 Uhr, ORF 2

SUCESSION

6 Weltbeste Serie über eine schwerreiche Familie, in der jede und jeder die anderen aufs Kreuz legt. Furioses „Succession“-Finale.

Auf Sky