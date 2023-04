Ex-Kanzler Sebastian Kurz ist erstmals seit seinem Rücktritt wieder mit einem längeren Auftritt im ORF zu sehen. „Im Zentrum“ diskutiert er Sonntagabend um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer über das Thema "Europa am seidenen Faden - Wie groß ist Chinas Macht?"

Weitere Diskussionsteilnehmer sind Mikko Huotari (Sinologe, Direktor Mercator-Institut für China-Studien, Berlin), Velina Tchakarova (Politikwissenschafterin, Austria Institut für Europa- und

Sicherheitspolitik) wie auch Joëlle Stolz (Journalistin und Autorin, ehem. Korrespondentin „Le Monde“).

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine mischt die Karten im globalen Machtgefüge neu. Die USA und China besetzen die entscheidenden Positionen, Europa scheint seine Rolle zwischen diesen

beiden Weltmächten noch zu suchen. Der französische Präsident Macron

hat bei seinem Besuch in Peking auf eine eigenständige, von den USA

unabhängige Position Europas in der Taiwan-Frage gepocht und ist

damit auf viel Kritik gestoßen. Die Gefahr der wirtschaftlichen

Abhängigkeit von China sei zu groß, und politisch blieben die USA

angesichts des Kriegs in der Ukraine auch in Zukunft ein

unverzichtbarer Partner. Welche Politik verfolgt China gegenüber

Europa? Wie weit sind seine wirtschaftlichen Interessen auch mit

politischen Absichten verknüpft? Und welche Strategie gegenüber China

sollte Europa verfolgen?