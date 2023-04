Universum: Die bunte Welt der Gartenvögel

Was für ein Konzert. Wer in diesen Wochen morgens das Fenster öffnet, hat gute Chancen, von einem zwitschernden Chor begrüßt zu werden. Das heutige „Universum“ von Mario Kreutzer und Leander Khil liefert einen Blick hinter die Kulissen dieses Konzerts. Geheime Dramen, raffinierte Überlebensstrategien und starke Persönlichkeiten prägen das Zusammenspiel zwischen den Vögeln, ihrer Nahrungssuche und der Vorsicht vor der Gefahr tödlicher Feinde. Die Erstausstrahlung 2019 hatte tolle TV-Quoten wurde für den "Jackson Wild Media Award" nominiert.

20.15 Uhr, ORF 2

Das Schicksal der Dinge

Sympathisches Thema, nicht nur für Nostalgiker: Die Sendung widmet sich Gegenständen, deren Zeit abgelaufen zu sein scheint. Teppichklopfer, Stopfholz, Löschwiege oder Faxgerät erinnern an die Vergänglichkeit – und daran, dass es nie zu spät ist, sich neu zu erfinden.

21.55 Uhr, ORF III

Hin und weg

Toll besetzte Tragikomödie über einen bitteren Roadtrip: Hannes (Florian David Fitz) und Kiki (Julia Koschitz) sind mit Freunden auf einer ausgelassenen Fahrradtour in Belgien, als Hannes verrät: Er ist todkrank und will Sterbehilfe in Anspruch nehmen.

23.55 Uhr, ORF 2



Pratersterne

Es darf gelacht werden, wenn Clemens Maria Schreiner (Bild), Michaela Obertscheider oder Josef Jöchl ihre Wuchteln auspacken.

23 Uhr, ORF 1

Willkommen Österreich

Die nimmermüden Herren Stermann und Grissemann plaudern heute mit Désirée Nosbusch und Micky

Beisenherz.

22 Uhr, ORF 1