Wo ist meine Schwester?

Es gibt ja Leute, die behaupten, Heino Ferch spielt immer Heino Ferch. Aber: Aber, möchte man dagegen halten, er spielt diesen Typen eben auch richtig gut. In „Wo ist meine Schwester“ ist Ferch zum vierten Mal als Sonderermittler Ingo Thiel zu sehen: Dieser sucht mit seinem Team eine junge Frau, die nach einer Geburtstagsfeier spurlos verschwand. Aber, die erste Frage, suchen sie eine Lebende oder eine Tote? Dieses klassische Krimi-Setting ist stimmig, ohne herausragende Glanzpunkte auserzählt.

20.15 Uhr, ZDF

Thema: Unser Herz

Eines der Themen der von Christoph Feurstein präsentierten Sendung: Krebstherapien können herzschädigende Nebenwirkungen haben. Um das zu verhindern, entwickeln Kardiologen der MedUni Wien internationale Leitlinien, um die Gesundheit des Herzens sicherzustellen.



21.10 Uhr, ORF

Paris, Texas

Vier Jahre nach seinem Verschwinden taucht Travis in einer Steinwüste in Texas auf. Sein Bruder Walt holt ihn ab und von da an kehrt langsam Travis’ Erinnerungen zurück – was neue Fragen aufwirft. Verrückt grandioser, bald 40 Jahre junger Film von Wim Wenders.

23.15 Uhr, NDR

Wir können auch anders

Ein schönes Projekt: Anke Engelke, Bjarne Mädel und viele andere Stars stellen Menschen vor, die sich für Klimaschutz einsetzen.

23.35 Uhr, ARD

Die Keanu Reeves Story

Schauspieler Keanu Reeves feiert im kommenden Jahr seinen 60er und beweist damit allen, die mit „Speed“ und „Matrix“ aufgewachsen sind, das die Zeit sich nicht aufhalten lässt. Die Doku blickt auf Reeves Filmkarriere, die seit über 40 Jahren quer durch die Genres reicht.

23.05 Uhr, Kabel 1