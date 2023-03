"Nahschuss"

Durch die Karriere von Lars Eidinger hat dieses Drama heute mehr Aufmerksamkeit als in seinem Produktionsjahr 2010. Regisseurin Franziska Stünkel inszenierte mit ihm als Hauptdarsteller einen eindringlichen Film über die Todesstrafe in der DDR. Angelehnt an das Leben des Werner Teske, der 1981 als letzter DDR-Bürger zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde, erzählt sie die bestürzende Geschichte

eines Mannes, der in die Mühlen eines erbarmungslosen Unrechtssystems gerät.

Arte, 14.15 Uhr







"MH370 – das verschwundene Flugzeug"

Auch die dreiteilige Doku, die mitunter etwas redundant inszeniert wurde, kann eines der größten Rätsel der Luftfahrtgeschichte natürlich nicht lösen. Aber zwischendurch ist sie spannend wie ein Krimi und rührt den Zuschauer auch. Drei Theorien werden präsentiert, man kann sich die Verschwörung bzw. den Abschuss über dem Südchinesischen Meer vorstellen.

Neu auf Netflix







"Der Masuren-Krimi: Marzanna, Göttin des Todes"

Das Ermittlertrio dieser Krimireihe setzt sich aus einer Kommissarin, einer perfektionistischen Kriminaltechnikerin und einem Dorfpolizisten zusammen. Der dritte Fall führt es in den Norden Polens und seine Sagenwelt rund um eine mysteriöse Göttin, die Untreue in der Liebe bestraft.

ARD, 20.15 Uhr

"Die Herz-Revolution"

Wissensmagazin, das jeden betrifft: Ständig den Herzmuskel zu trainieren, ist laut Experten genauso wichtig wie das tägliche Zähneputzen. Durch die rasanten Fortschritte in der Herzmedizin ist die Lebenserwartung bei uns mittlerweile um fast 20 Jahre gestiegen.

3sat, 20.15 Uhr

"Albtraum Eigenheim"

"Wer kann sich Bauen noch leisten?" Dieser Frage geht die neue Reportage des Privatsenders nach. Junge Familien finden sich oft in ausweglosen Situationen wieder. Unüberschaubare Kosten verwandeln den Traum vom eigenen Haus in eine Katastrophe.

Puls 4, 20.15 Uhr



Radiotipp

Business Gladiators Unplugged. Podcast.

Unternehmer Philipp Maderthaner ist Investor beim TV-Format "2 Minuten 2 Millionen" und beantwortet in seinem Podcast Fragen von Unternehmern. Ob Top-CEO oder Leiter eines Mittelstandsbetriebs.