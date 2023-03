Alles begann mit – im Vergleich zu den weiteren Entwicklungen – harmlosem Stalking, ging über zu extremer Obsession und endete schließlich bei brutalem Mord. Immer wieder. Soweit die kurze Zusammenfassung der Erfolgsserie "You – Du wirst mich lieben" auf Netflix.

Joe Goldberg, gespielt von Penn Badgley, ist der charmante Protagonist mit mörderischer Neigung. Das Skurrile daran – er hält sich von Beginn an für eine Art Retter, hat für jeden seiner Morde eine (für sich selbst) plausible Erklärung.

In der aktuellen vierten Staffel kommt der Twist: Zunächst noch versucht der New Yorker, ein mordloses, ruhiges Leben in London aufnehmen. Das gelingt ihm allerdings nicht und er treibt – wenig überraschend – erneut sein Unwesen. Doch schon bald ist es nicht mehr nur Joe, der seine Stalking-Begeisterung auslebt. Denn er, der sich nun Jonathan Moore nennt, wird auch selbst – so scheint es zumindest – zum Verfolgten.

Eine Serie zwischen düsterer Satire und spannendem Psychothriller, die Einblicke in die Psyche eines zutiefst gestörten Mannes gibt. Eines Mannes, der sich selbst belügt. Eines Mannes, der mit allem durchzukommen scheint. Eines Mannes, der versucht hat, sich weiterzuentwickeln und am Ende doch er selbst geblieben ist.