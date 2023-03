1.) Black Panther

Ein Superheldenfilm, der Geschichte geschrieben hat: Königssohn T’Challa (Chadwick Boseman) kehrt nach dem Tod seines Vaters in seine Heimat Wakanda zurück. Im kleinen, hochtechnologisch entwickelten Land kommt es zum Kampf um den Thron. Der Film wurde fast ausschließlich mit schwarzen Schauspielern besetzt und befreit sich vom klassischen Superheldenbombast, in dem auch drängende Fragen wie Ressourcenverteilung und Technologietransfer thematisiert werden.

20.15 Uhr, Sat 1

2.) Maithink X

Die Wissenschaftsshow mit mehr Wissenschaft und weniger Show: Chemikerin Mai Thi Nguyen-Kim ist mit einer neuen Staffel zurück und widmet sich dem Thema Nahrungsergänzungsmittel. Ab 18 Uhr ist die Folge in der Mediathek abrufbar, ebenso wie alle bisherigen Ausgaben.

22.15 Uhr, ZDF

3.) Jane Campion

Im Vorjahr holte sich Jane Campion mit „The Power of the Dog“ (Netflix) endlich ihren Regie-Oscar ab. Die Doku ist das eindringliche Porträt einer Regisseurin, die immer neue Wege geht. Die nicht gefallen will, sondern bevorzugt klassische Rollenbilder bricht.

Arte Mediathek

4.) ttt - Titel, Thesen, Temperamente

Das Kulturmagazin widmet sich dem Chatbot ChatGPT und der Angst vor Künstlicher Intelligenz. Ab 20 Uhr in der Mediathek abrufbar.

23.05 Uhr, ARD

5.) Glass Onion: A Knives Out Mystery

In der Kategorie „Bestes adaptiertes Drehbuch“ hat dieses Whodunit-Format Oscarchancen. Daniel Craig als ausgefuchster Detektiv Benoit Blanc bekommt es mit einer Starriege zu tun, darunter Kate Hudson, Janelle Monáe und Edward Norton. Klug, rasant und wendungsreich.

Auf Netflix

6.) What We Do in the Shadows

Ein Kamerateam begleitet das WG-Leben von vier uralten Vampiren auf Staten Island. Liebenswert, bissig und mit neuer Staffel.

Disney+

HÖRTIPPS

Das Hörspiel mit dem besten Sound Design, Ö1, 14 bis 15 Uhr.

„Was siehst du? Die Nacht!“ von Ludwig Fels handelt von einer Zugfahrt: Vater und Tochter, ein Viehwaggon, sie sind unterwegs vom Ghetto Lodz nach Auschwitz. Das Hörspiel wurde bei der Ö1 Hörspiel-Gala ausgezeichnet.



Augen zu, Kunstpodcast.

Giovanni di Lorenzo und Florian Illies sprechen in dieser Ausgabe über Piero della Francesca, Maler und Universalgenie der Frührenaissance.



Was ist das neue „Normal“? Podcast

Multiple Krisen fordern unsere Gesellschaft, wie verändern sie unsere Werte?