Wir bei Novaya Gazeta stellen nicht die Frage, ob es gefährlich ist. Wir arbeiten einfach.“ Der Gefahr trotzend, ist Irina Tumakova freie Journalistin in St. Petersburg. Sie recherchiert, schreibt, überlebt. „Ich muss einfach diese schrecklichen Dinge selbst sehen, um darüber schreiben zu können.“ Wie das im heutigen Russland funktionieren kann, erzählten sie und weitere Journalisten am Montag auf Einladung des Presseclubs Concordia in Wien.