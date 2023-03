Karina Sarkissova musste "Dancing Stars" aus gesundheitlichen Gründen verlassen – das wurde ihr aus ärztlicher Sicht empfohlen. In der zweiten Show am Freitag wird ihren Platz Missy May einnehmen. Sarkissova hatte sich letztes Jahr ein Bein gebrochen und dachte, dass es bei "Dancing Stars" gehen könnte.

Sängerin, Schauspielerin und Moderatorin May wird gemeinsam mit Dimitar Stefanin das Tanzbein schwingen. Jedoch bekommt May eine Wildcard – sie kann am Freitag nicht aus der Show geworfen werden. Neben May wird es ein weiteres neues Gesicht geben: Kim Duddy nimmt als Gastjurorin Platz. "Ich möchte mich bei Karina Sarkissova bedanken, die wirklich alles gegeben hat, um bei 'Dancing Stars' dabei zu sein. Ich wünsche ihr alles Gute und habe vollstes Verständnis für ihre Entscheidung – Sicherheit und Wohlergehen unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben immer oberste Priorität. Dass Missy May spontan zugesagt hat, ist ein Glück für die Show, und ich bin mir sicher, dass sie eine wunderbare Ergänzung unserer 'Dancing Stars' sein wird", sagte ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz.

"Zuerst möchte ich Karina alles Gute wünschen und dass sie bald wieder auf die Beine kommt. Ich sehe mich nicht als Ersatz, denn eine Karina Sarkissova kann man nicht ersetzen. Meine Aufgabe wird es sein, den großartigen Dimitar zu supporten und ihm die bestmögliche Tanzpartnerin zu sein", sagte Missy May.