Fußball Europa League

Bevor die Europa League ins Frühjahr startet, feiert ORF 1 um 20.15 Uhr Hans Krankl mit einer Geburtstagsdoku. Der „Goleador“ beging am 14. Februar seinen 70er. Im Anschluss an den Film von Gerhard Lackner geht es am Feld zur Sache: Auf ServusTV kämpft der FC Salzburg im Hinspiel gegen den AS Roma um den Aufstieg ins Achtelfinale. Die Italiener werden vom erfolgsverwöhnten José Mourinho trainiert. Der ORF zeigt zeitgleich das Duell zwischen Rekordsieger FC Sevilla und PSV Eindhoven.

20.15 Uhr, ORF 1 & ServusTV

Unsere Meere (1/4)

Zwei Jahre lang war der preisgekrönte Naturfilmer Thomas Behrend in der Ost- und Nordsee auf der Suche nach den besten Bildern unterwegs. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: von Kegelrobbenbullen auf Helgoland bis zur spektakulären Rückkehr der Seepferdchen.

20.15 Uhr, Arte

Die Bambis

ATV bleibt sich (und dem Trash-TV) treu und findet damit sein Publikum: Bambi und ihr Mann Senad, die Gewinner der Herzen von „Forsthaus Rampensau“, bekamen vom Privatsender eine eigene Reality-Doku-Soap. Was gibt es zu sehen? Jede Menge Familienchaos.

21.30 Uhr, ATV

Der Bozen-Krimi: Die Todsünde

Die österreichische Regisseurin Sabine Derflinger erzählt den Fall einer Familientragödie: Ein abgelegtes Neugeborenes, eine tote Frau und ein Mann, der vom Tatort flüchtet. Die Ermittlungen führen Sonja Schwarz (Chiara Schoras) in eine strenggläubige Sutterer-Berggemeinde.

20.15 Uhr, ARD