Während die Magazine "Guido" um den Designer Guido Maria Kretschmer und "Barbara" um TV-Moderatorin Barbara Schöneberger eingestellt werden (insgesamt sind es 23 Titel aus dem Portfolio der Gruner + Jahr-Zeitschriften, die nicht mehr erscheinen), bekommt Erfolgsmusiker Andreas Gabalier sein eigenes Magazin. Red Bull Media House Publishing gibt das Heft Ende April heraus, das der 38-jährige Steirer zu 100 Prozent betreuen soll – also jedes Bild, jede Zeile muss von ihm abgesegnet werden. Aufliegen wird "Andreas Gabalier" nicht nur in Trafiken und im Zeitschriftenhandel, sondern auch bei den Merchandising-Ständen seiner kommenden Tournee, die unter dem Motto "Dirndl – Wahnsinn – Hulapalu" läuft (München etwa am 19. Mai, Klagenfurt am 9. Juli).

Neben eigenen Texten von Andreas Gabalier wird im Magazin auch seine Familie zu Wort kommen. Zudem werden bisher unveröffentlichte Fotos angekündigt, die seine Mutter Huberta herausgesucht hat. Versprochen werden den Fans "weniger bekannte und überraschende Facetten seiner Persönlichkeit". Die Auflage soll 140.000 Exemplare betragen.