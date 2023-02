"Blau, kalt und eisig muss der Schnee aussehen.“ Michael Kögler ist ein Perfektionist und weltweit einer der profiliertesten seines Faches. Seine Profession? Sportbegeisterten Zuschauern vor dem Fernseher das perfekte Erlebnis zu bieten. In Kitzbühel sorgt der ORF-Sport-Chefregisseur dafür, die besten Bilder von der Streif in die Welt zu tragen. Selbiges wird er auch bei der Ski-WM in Frankreich leisten: In Courchevel ist der 58-Jährige für die internationale Regie verantwortlich.