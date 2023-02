Der niederösterreichische ORF-Landesdirektor hat seine Funktion zur Verfügung gestellt. Zu Fall brachte Robert Ziegler das mutmaßlich von ihm möglich gemachte "Hanni-TV". Dabei stehen Vorwürfe im Raum, Ziegler habe im Sinne der ÖVP Niederösterreich Einfluss auf die Berichterstattung ausgeübt.



Ob und wie viel an den Vorwürfen dran ist, muss geklärt werden. Interessant ist die Asymmetrie der jetzigen Vorgänge. Die Verstrickungen zwischen Medien und Politik ziehen auf einer der mutmaßlich beteiligten Seiten Konsequenzen nach sich. Auf der anderen wohl eher nicht. Der Unterläufel hat in Österreich offenbar ein viel schwerwiegenderes Problem als sein Gegenüber. Dabei wären solche Vorgänge, wenn sich die Vorwürfe erhärten, viel weniger eine Medienkrise als eine Politkrise. Natürlich steht die Glaubwürdigkeit des ORF auf dem Spiel. Aber was ist mit der Glaubwürdigkeit der Politik? Was ist mit der Macht, die ihre Macht ausnutzt? Zum Korrumpieren braucht es immer noch mindestens zwei.