Im Schnitt 511.000 Seher (Durchschnittswert der fünf Sendungen 2022) lockt das Kräftemessen zwischen jungen Talenten und Prominenten im ORF an. In der neuen Ausgabe von "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell", die vor zwei Wochen in Berlin aufgezeichnet wurde, fordert die elfjährige Greta aus Stainach Extrembergsteiger Reinhold Messner (78) heraus.

Jeweils abwechselnd bekommen Greta aus Stainach und der 78-jährige Südtiroler ein Bild von einem Berg gezeigt, der vom Nebel verschleiert ist. Nach und nach wird mehr vom Berg sichtbar. Je schneller Name, Gebirge und Land richtig genannt werden, desto mehr Punkte gibt es. Erkennt sie mehr Berge als der weltbekannte Abenteurer?

Bei Moderator Kai Pflaume gibt es heute außerdem u. a. ein Literatur- und ein Kinofilm-Duell mit ChrisTine Urspruch bzw. Elyas M’Barek als Promis. Wer erkennt die Hollywood-Blockbuster schneller? Ein Zwölfjähriger oder der Kino-Liebling? Humorig wird das Duell zwischen Comedian Ralf Schmitz und der 13-jährigen Ally, die behauptet: "Ich kenne mich besser mit Loriot-Sketchen aus als Ralf Schmitz!"

ORF 1 und ARD, 20.15 Uhr