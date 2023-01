Sie treten nun für den ESC erstmals als Duo auf. Wie sind sie zum Team geworden?

SALENA: Wir haben uns vor zwei Jahren bei "Starmania" kennengelernt. Ein Freund von mir hatte damals für mich einen ESC-Song geschrieben und dann beschlossen, Teya zurate zu ziehen, um den Song mehr nach ESC klingen zu lassen. So hatten wir den ersten Kontakt miteinander, wenn es um das Thema Songwriting geht.

TEYA: Aber im Prinzip waren wir immer eher Freundinnen als Kolleginnen. Wir haben uns immer unterstützt bei unseren Soloprojekten.

Wird es denn rund um den ESC nun auch ein gemeinsames Album von Ihnen beiden geben?

TEYA: Das ist noch offen. Wir haben ein paar Songs in petto, die wir zusammen gemacht haben. Vielleicht wird was draus, vielleicht nicht. Schauen wir.

In jedem Falle haben Sie auch den ESC-Song zusammengeschrieben. Werden Sie denn auch beide auf der Bühne singen?

TEYA: Wir haben ihn zusammen geschrieben und werden auch gemeinsam singen. Das Lied ist total kollaborativ entstanden.





An sich ist die Nummer ja noch geheim, wird aber als Uptempo-Song angekündigt, der am 8. März, dem Weltfrauentag, präsentiert wird. Ist Ihre Nummer dezidiert feministisch?

TEYA: Das wird sich am 8. März zeigen. Aber es ist für die Popbranche schon alleine ein Statement, dass wir das als zwei Frauen miteinander ohne jegliche Konkurrenz machen.

Hat der ESC neben dem Eventcharakter in Ihren Augen auch eine musikalische Relevanz?

SALENA: Dort kommen so viele Menschen mit Visionen und Träumen zusammen, das merkt man fast jedem Song an.

TEYA: Primär als Songwriterin ist es toll, so eine Plattform zu haben. Es ist superwichtig, dass so viele Nationen mit so vielen musikalischen Einflüssen die Chance bekommen, sich zu präsentieren. Wo kommt man sonst in Berührung mit dieser Vielfalt? Eurovision ist Musik, Musik ist Eurovision.