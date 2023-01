Am Ende twitterte sich sogar der TV-Satiriker Oliver Kalkofe die Finger wund: Er und ein Großteil der deutschen Fernsehnation schienen nur mehr vom Wunsch getrieben, Lucas Cordalis als Sieger des Trash-Formats zu verhindern. Die mutmaßliche Mängelliste des Schlagersängers war immer länger geworden. Man warf ihn falsche Fröhlichkeit, Berechnung, Mangel an Empathie und Überheblichkeit vor. Bis hin zur Unterstellung, Cordalis und seine Familie (in deutschen Medien gern "Katzenberger-Clan" genannt) hätten indische Callcenter angeheuert, um dem Sohn des verstorbenen Schlagersängers Costa Cordalis (der bei der ersten Staffel "Dschungelkönig" gewesen war) die „Krone“ zu sichern.