Steirerkind

Passender Sendeplatz zum Nachtslalom: Der zweite Fall aus der steirischen Landkrimi-Reihe wurde im Jänner 2017 in Schladming gedreht. Das Spektakel und 50.000 Fans dienten als Kulisse. Kurz vor dem beliebten Nightrace wird der Cheftrainer des heimischen Herren-Nationalteams ermordet. Ins Visier gerät ausgerechnet ein Star im Skizirkus. Regisseur Wolfgang Murnberger setzt auf eine bewährte Mischung aus Spannung und Schmäh. Zwei neue Filme ("Steirerglück" und "Steirerkunst") sind übrigens schon abgedreht.

Bayern, 22 Uhr



Hary Prinz (Sascha Bergmann) und Miriam Stein (Sandra Mohr) ermitteln in Schladming © ORF





Berlin 1933

"Tagebuch einer Großstadt" lautet der Untertitel dieses neuen Dokumentarfilms. Aus der vibrierenden Metropole Berlin wurde 1933 in wenigen Monaten die Hauptstadt des Dritten Reichs. Tagebücher, Briefe, Bilder und Filmaufnahmen erzählen, was Zeitgenossen erlebten. Erwarten darf man hier eine Collage über das Ende einer Demokratie und den Beginn einer Diktatur zugleich.

Arte, 20.15 Uhr

Hitlers Macht: Der Herrscher

Folge zwei des neuen Doku-Dreiteilers zum 90. Jahrestag der Regierungsübernahme am 30. Jänner 1933 zeichnet nach, wie es Hitler gelang, in kurzer Zeit eine Republik in einen "Führerstaat" umzuformen. Helfershelfer fanden sich in allen Schichten der Bevölkerung.

ZDF, 20.15 Uhr



Hitler auf dem Obersalzberg bei Berchtesgaden © ZDF/Heritage-Images





Marie Brand und das Spiel mit dem Glück

Entzückendes Ermittler-Duo: Frau Brand und Herr Simmel untersuchen den Tod eines Spielautomaten-Betreibers und begeben sich ins Milieu der Automaten-Casinos.

ZDF neo, 20.15 Uhr

Willkommen Österreich

Skilegende Alexandra Meissnitzer spricht bei Stermann & Grissemann über die ÖSV-Krise. Sie kommt direkt aus Cortina, wo sie von der Abfahrt der Damen berichtete. Schauspieler und Neo-Kabarettist Christian Dolezal erzählt von seinem ersten Comedy-Programm.

ORF 1, 22.15 Uhr



Nina Proll und Fritz Karl in "Die Fremde" © ORF





Die Fremde

Für Nachteulen: Österreichs Vorschlag für den Auslands-Oscar 2001. Götz Spielmann inszenierte ein Drama im Wiener Milieu über verlorene Chancen und einen Neubeginn mit Nina Proll.

ORF 1, 0.05 Uhr

Radiotipps

Punkt eins. Ö 1, 13 Uhr. Eine Diskussion über Kosten, Nutzen und Bedeutung von Bildung vor der Schule. "Fleckerlteppich Elementarbildung" lautet das Thema, mitreden kann man unter Tel. 0800 22 69 79.

Spielräume. Ö 1, 17.30 Uhr. In Erinnerung an David Crosby, der im Alter von 81 Jahren nach langer Krankheit verstorben ist. Seine erste Karriere hatte er mit den Byrds, für die er Hits wie "Eight

Miles High" schrieb.

Die Ernährungs-Docs – Essen als Medizin. Podcast.

Könnte ein Wegbegleiter werden. Mit Tipps wie etwa: Hafer senkt den Blutzuckerspiegel. Inklusive Rezepten.