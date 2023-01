Mit „Blickwechsel“ unternimmt ServusTV einen neuen Anlauf gegen die ORF-Bastion „Report“. Katrin Prähauser moderiert das Magazin donnerstags vor Michael Fleischhackers „Talk im Hangar 7“. Am Sonntag wechseln sich die beiden weiter in „Links. Rechts. Mitte“ ab. Die Einsatzhäufigkeit der bekanntesten Sendergesichter erinnert an die Konkurrenz: Bei Puls 4 ist Corinna Milborn im Dauereinsatz, und Meinrad Knapp von ATV moderiert zudem auf Kronehit.