Beim Frühstücksfernsehen tut der ORF so, als ob ganz Österreich in den Ferien und/oder außer Landes wäre: Während die Privatkonkurrenz (Puls 4 mit "Café Puls") sowie ARD und ZDF ("Morgenmagazin") ihr Regelprogramm nicht unterbrechen, schickt der ORF das etablierte "Guten Morgen Österreich" ("GMÖ", Marktanteil: 28 Prozent) auf Pause. An den Präsentatoren liegt es nicht – ist der Pool nun doch auch größer: Patrick Budgen kommt vom Landesstudio Wien nämlich fix auf den Küniglberg und wird Mitglied des Moderatorenteams.

Eva Pölzl bleibt das Herz der Sendung, Lukas Schweighofer tritt etwas leiser in der Früh (er will mehr von Sportereignissen berichten), kommt aber noch zum Einsatz. Mit Maria Theiner und Marco Ventre gibt es "Springer". Budgen, wurde österreichweit durch seine Liveeinstiege in der Terrornacht von Wien im November 2020 bekannt. Zehn Jahre lang führte er durch "Wien heute".