Die offenen Fragen nach dem Rücktritt von Christian Rainer als Chefredakteur des „profil“ sollen noch vor Weihnachten beantwortet werden. Das Magazin im Besitz des „Kurier“ hat bereits einen neuen Geschäftsführer: Richard Grasl, der auch stellvertretender Chefredakteur dieser Tageszeitung ist. Doch weder er wird zudem Herausgeber, noch soll Rainer in dieser Schlüsselrolle zwischen Verlag und Redaktion bleiben. Es bleibt also das Rätseln nach Namen – vor allem jenem der nächsten Chefredakteurin. Die Branche rechnet eher mit einer Frau. Dass auch ein Kollektiv Herausgeber werden könnte, fehlt bisher als Gewürz in der Gerüchteküche.

Das ist typisch für das Nachrichtenmagazin und den Unterschied zu seinem Vorbild „Spiegel“. Die 1970 unter Oscar Bronner in Wien entstandene Zeitschrift war seit jeher mehr von Namen geprägt als der 1947 von Rudolf Augstein († 2002) in Hamburg begründete Titel. Während dort 50 Jahre lang die meisten Texte ohne Angabe der Urheber erschienen, pflegte das „profil“ immer das Starprinzip. „Der Spiegel“ hingegen kam bis 2014 sogar ohne einen Leitartikel aus, wie er das Gewicht des Austro-Epigonen von Beginn an erhöhte. Sein Chefredakteur und dann auch Herausgeber Peter-Michael Lingens stand so prototypisch für die Meinungsstärke des Nachrichtenmagazins wie Alfred Worm († 2007) für dessen investigativen Anspruch.

Diese Pflege der Personenmarken war nicht bloß der Eitelkeit geschuldet. Wer Autorennamen zum Kriterium seiner Lektüre erhebt, verkraftet mitunter auch dünneren Inhalt. Damit musste sich „profil“ im Vergleich zum „Spiegel“ einerseits aufgrund bruchteilhafter Redaktionsgröße, zum anderen wegen wachsender Konkurrenz immer öfter beschränken. Dieses Starprinzip erklärt aber auch, warum es nun besonders schwierig wird, nach fast 25 Jahren unter dem starken Schreiber und omnipräsenten Paradiesvogel Rainer eine adäquate Nachfolge zu finden.

Die wichtigste Sachaufgabe benötigt hingegen keinen großen Namen: Wiederum im Gegensatz zum auch online führenden „Spiegel“ hat das „profil“ die Digitalisierung verschlafen. In diesem Feld aber entscheidet sich seine Zukunft. Der in der Branche sonst enorm umstrittene Grasl hat dabei dem „Kurier“ auf die Beine geholfen. Das macht sein künftiges Wechselspiel mit Chefredakteur und Herausgeber besonders spannend. Er oder sie oder die beiden müssen so gewichtig wirken, dass sie vom Start weg den Verdacht entkräften, unter dem Pantoffel des Geschäftsführers zu stehen.