Das Staatsbegräbnis neun Stunden live im ORF

Am Montag, den 19. September, wird das Begräbnis der Queen ab 9 Uhr in ORF 2 gezeigt. Eine Zusammenfassung gibt es um 20.15 Uhr, "Thema" über Charles III, kulturMontag“-Beitrag. Und ab 21.10 Uhr Sondersendung und Dokus in ORF III.