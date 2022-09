Sonntags ist er immer da. Heute kehrt der „Tatort“ um 20.15 Uhr jedoch nach extralanger Sommerpause mit frischem Stoff auf die Bildschirme zurück. Es wird wieder gemordet, verhört, gelogen, obduziert und gegrantelt. Die Erklärmaschine „Tatort“ spuckt als angeblicher Seismograf der Gesellschaft zum Abschluss der Woche seit 52 Jahren mehr oder weniger glaubwürdige, spannenende und originelle Storys über den Zustand der Welt aus.

22 Teams in Deutschland, Österreich und der Schweiz zählt die Krimireihe aktuell. Dank Verjüngungs- und Diversitätskur ermitteln nun nebst alten Grantscherm auch junge Zweiflerinnen, durchgeknallte weibliche IT-Nerds, Kommissarinnen und Kommissare aus reichem Haus und solche aus dem Arbeitermilieu. Weniger spannend wurde es dadurch nicht. Die große personelle Rotation scheint vorerst vorbei zu sein. Mit Spannung erwartet werden darf der erste Einsatz von Corinna Harfouch mit Mark Waschke in Berlin – und wie es nach dem Ausstieg von Anna Schudt im Dortmund-„Tatort“ weitergeht – beides folgt 2023.

"Tatort: Das Verhör": Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) ermittelt in einem Femizid © ORF

Der Saisonauftakt heute ist von Hass erfüllt. Lena Odenthal (Routinier Ulrike Folkerts) kämpft in ihrem 76. Fall „Das Verhör“ gegen Frauenhass an. Nach einem grausamen Femizid an einer Investmentbankerin, der an eine Hexenverbrennung erinnert, hat die dienstälteste Kommissarin einen Bundeswehrhauptmann (Götz Otto) im Verdacht – und die Konfrontation mit ihm wird sehr persönlich.

Das größte Mysterium der Krimireihe ist die durch die föderale Struktur der ARD bedingte Programmierung der Einzelkrimis. Bis Jahresende setzt man auf Vielfalt: Am 11. September sind zwei der interessantesten Neuzugänge in der „Tatort“-Familie an der Reihe: Grandjean und Ott (Anna Pieri Zuercher und Carol Schuler) in Zürich. Der Fall „Risiken und Nebenwirkungen“ führt sie in die Abgründe der Pharmabranche – und zu einem Überangebot an Verdächtigen. Lannert und Bootz (Richy Müller und Felix Klare) müssen danach in Stuttgart in einem leisen Fall einem feigen Familienvater, der Fahrerflucht beging, diese in „Der Mörder in mir“ nachweisen.

Philipp Hochmair hat eine Episodenrolle im neuen Murot-"Tatort" am 25. September © ORF

Garantiert kein Krimibrei wartet am 25. September auf die Zeugen zu Hause, wenn Felix Murot (Ulrich Tukur) in einem Hotel mittels K.o.-Tropfen ausgeschalten wird. Blöd nur, dass derweil in „Murot und das Gesetz des Karma“ ein Mord passiert. In einer Nebenrolle dabei: Philipp Hochmair.

Das Wiener Duo ist am 2. Oktober dran - mit einem Fall unter der Regie von Thomas Roth © ORF

Das Wiener Duo Bibi Fellner und Moritz Eisner (Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer) muss am 2. Oktober in „Tor zur Hölle“ einen Mord an einem Priester und Exorzisten aufklären. Regie führte Thomas Roth. Einige heimische Stars haben Gastauftritte: Robert Stadlober und Josef Hader sind im Kölner Fall „Spur des Blutes“ im Oktober zu sehen, Proschat Madani bei den Quotenkaisern Thiel und Boerne (Axel Prahl und Jan Josef Liefers) in Münster am 13. November.