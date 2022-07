Wem die Zeit bis zu neuen Destinationen des „Traumschiffs“ zu lang ist (Stefanitag und 1. Jänner 2023), kann beim Streamingdienst RTL+ einchecken, der das Herzschmerz-Konzept der Endlosreihe von ORF und ZDF mit einer Krimihandlung unterlegt. Und eine Kapitänin auf die Brücke stellt, die sich beherzt rund um die Uhr um die Probleme der Passagiere und Crew kümmert. Da kann selbst Flori Silbereisen noch was lernen!

Der neue Schiffsarzt ist jung und attraktiv, aber auch wortkarg. Ist er doch in geheimer Mission auf dem Luxusdampfer: Seine schwangere Frau verschwand spurlos, aber es ist ein Foto aufgetaucht, das sie an der Bar des besagten Kreuzfahrtschiffes zeigt. So macht er sich undercover auf die Suche nach ihr. Das klingt stark nach Thriller-Autor Sebastian Fitzek („Passagier 23“, ohnehin schon von RTL verfilmt).

Der vom Privatsender als „Medical-Drama“ kategorisierte Sechsteiler, der nach dem Sommer im linearen Programm laufen wird, vermag auch Spannung aufzubauen, die Aufnahmen von Drohnenflügen übers Schiff und die Kanarischen Inseln erfreuen nicht nur die Reederei. Dennoch muss vor einer Enttäuschung gewarnt werden, denn RTL hält das Versprechen nicht: Nach sechs Folgen wird der Zuschauer ohne Auflösung entlassen. Echt fies!