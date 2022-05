Der Sieg der Ukraine beim größten Musikwettbewerb der Welt mit seinen fast 200 Millionen Zusehern ist als Stück Hoffnung und Solidarität zu verstehen, auch wenn das Lied nicht "Ein bisschen Frieden", sondern "Stefania" heißt. Und dieses Zeichen ging nicht von den jeweils fünfköpfigen Fachjurys in den anderen 39 Ländern, sondern vom Zuschauer daheim per Telefon bzw. SMS aus. Würden nämlich nur die Punkte der Experten (Künstler, Produzenten, Musikjournalisten etc.) zählen, hätte das ukrainische Kalush Orchestra den vierten Platz erreicht.