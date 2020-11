Facebook

Lili Paul-Roncalli (22), schon bei der RTL-Show "Let's dance" dabei, wird auf VOX für einen guten zweck strippen © APA

Das Format "Showtime of my Life - Stars gegen Krebs" soll auf das Thema Krebsvorsorge aufmerksam machen, wie der deutsche Sender Vox am Donnerstag mitteilte. 16 Promis - acht Frauen und acht Männer - wollten sich dafür in "zwei stilvoll inszenierten Shows" zeigen.

Die Botschaft laute: "Wenn wir uns vor einem Millionenpublikum ausziehen können, könnt ihr das vor eurem Arzt erst Recht!" Alle Promis haben den Angaben zufolge Berührungspunkte mit dem Thema Krebs - über Freunde, Familie, Bekannte oder am eigenen Leib. Neben Kock am Brink, Hertel und Russ sind ferner mit dabei: die Schauspielerinnen Mirja Du Mont, Mimi Fiedler und Elena Carriere, die ehemalige Profifußballerin Nadine Angerer, die Schriftstellerin Nicole Staudinger, Schauspieler Thorsten Nindel, die Komiker Bastian Bielendorfer und Faisal Kawusi, Moderator Jochen Schropp, Ex-Handballspieler Uli Roth, Ex-Turner Philipp Bo sowie die Artistin Lili Paul-Roncalli, 22-jähriger Spross aus der österreichischen Zirkusdynastie, die heuer auch schon auf RTL bei "Let's Dance" mitmachte.



Begleitet werden die Shows, in denen Strip-Einlagen in Szene gesetzt werden, von Modedesigner Guido Maria Kretschmer. Gecoacht werden die Promis von den beiden "Let's Dance"-Juroren Motsi Mabuse (Frauen) und Joachim Llambi (Männer). Die Dreharbeiten haben nach Vox-Angaben bereits begonnen. Die Shows sollen im Frühjahr 2021 zu sehen sein.