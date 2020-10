Finale "Masked Singer"Österreich-Version ist eine Show mit Ablaufdatum

Facebook

Nina Proll dürfte unter dem Kostüm der Geisterfrau stecken © PULS 4

Als ProSieben im Juni 2019 das in Südkorea erfundene TV-Format "The Masked Singer" in den deutschsprachigen Raum holte, war die Show mit singenden Promis in Ganzkörperkostümen Gesprächsthema und Quotenhit des Sommers. Für eine Österreich-Version interessierte sich auch der ORF, doch die Lizenz für einen Ableger (weltweit gibt es rund 30 davon) bekam Puls 4 als Teil der ProSieben-Gruppe. Und blieb eher glücklos.

War die Premiere im März mit durchschnittlich 311.000 Sehern noch ein kleiner Erfolg für den Privatsender, litt die rot-weiß-rote Ausgabe an der Corona-bedingten Pause und dem fehlenden Live-Moment beim Neustart im September. Alle Shows waren vor der Ausstrahlung aufgezeichnet worden und dadurch eine Beteiligung der Zuschauer unmöglich geworden.