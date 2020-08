Facebook

Quizmaster Alexander Bommes macht seiner Kandidatin Mut © ARD/Uwe Ernst

"Gefragt - gejagt"

Eine der besten Quizshows, auch wegen Moderator Alexander Bommes: Vier Kandidaten treten gegen ein Superhirn, den „Jäger“, an, der ein ausgewiesener Quizprofi ist. Bommes, ehemaliger Handballspieler, ist seit 2012 im Einsatz und leidet mit seinen Kandidaten oft mit. (Wiederholung immer vormittags).

ARD, 18 Uhr

"Liebesg'schichten & Heiratssachen"

Unter den letzten sechs Singles dieser Staffel: Flo, ein 43-jähriger Fitnesstrainer aus Wien. Er fand 2008 über das ORF-Format einen jungen Tiroler, doch die Beziehung hielt leider nicht. Jetzt macht er sich noch einmal auf die Suche nach seinem Traumpartner. Wolfgang (55), Hausbesorger aus Oberösterreich, möchte wiederum die Frauenwelt „hinter’m Ofen hervorlocken“ und ruft die Damen entschlossen auf: „Gebt euch einen Ruck und meldet euch!“. Die Bilanzsendung gibt es Ende Oktober.

ORF 2, 20.15 Uhr

"Schwarzach 23 - Und das mörderische Ich"

Neuer Fall der Krimireihe mit Maximilian Brückner: Als Kommissar Germinger junior findet er heraus, dass das Opfer in einem Regionalbus mit Insulin getötet wurde. Hat die Drogenmafia ihre Hände im Spiel?

ZDF, 20.15 Uhr

"Inspector Barnaby"

4Für viele ein Fixpunkt am Montag: Krimivergnügen mit skurrilen Charakteren und britischem Humor. Zwei Fälle aus 2003/2004 am Stück. In der Grafschaft Midsome ist die Mordrate eben so hoch wie in Rosenheim.

ZDF neo, 20.15 Uhr