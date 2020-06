Facebook

Neue Aufgaben für Tanzprofi Willi Gabalier. © APA

Der erfolgreiche Sänger, Tänzer und Entertainer Willi Gabalier moderiert ab Herbst zwei Formate für den Salzburger Sender und feiert damit sein Debüt als TV-Moderator. Neben der Hauptabendshow "Bares für Rares Österreich" am Sonntag, übernimmt der in Friesach geborene Steirer auch die Moderation der neuen Sendung „Heimatsterne“. Seinen neuen Job tritt der Bruder von Andreas Gabalier bereits im Juni an, dann starten die ersten Dreharbeiten.

Der 38-Jährige wendet sich damit endgültig dem Fernsehen zu. Seit 2012 war er regelmäßig Profitänzer in der ORF-Show "Dancing Stars", 2014 führte er die frühere Eiskunstläuferin Tanja Szewczenko in der RTL-Show "Let's Dance" auf den zweiten Platz. In der aktuellen und derzeit unterbrochenen "Dancing Stars"-Staffel tanzt er mit Ex-Skifahrerin Michi Kirchgasser.

Mein privates Leben liest sich wie das Fernsehprogramm von ServusTV. Willi Gabalier

In Bezug auf seine neuen Projekte spricht Gabalier von einer "großen Ehre und Freude nun Teil der ServusTV Familie zu werden: "Beide Sendungen, Bares für Rares und Heimatsterne passen optimal zu mir und stehen sinnbildlich für meine unterschiedlichen Lebensbereiche." Gabalier, der nach der Matura unter anderem Kunstgeschichte studierte, fühlt sich für die Trödelshow gut vorbereitet: "Als Kunsthistoriker liebe ich Antiquitäten und spannende Geschichten aus ihrer Vergangenheit und als Künstler lebe ich für und von Tanz, Musik und Unterhaltung. Mein privates Leben liest sich wie das Fernsehprogramm von ServusTV und diese Seite wird man in Zukunft auch etwas mehr mitbekommen," sagt Willi Gabalier.

Zur Person Willi Gabalier wurde am 22. September 1981 in Friesach als ältestes von vier Kindern geboren. Nach seiner Schullaufbahn studierte er Kunstgeschichte, Geografie und Theologie. 2013 eröffnete Willi Gabalier seine eigene Tanzschule in Graz. Er lebt mit seiner Ehefrau und Tanzpartnerin Christiana auf einem Bauernhof in der Steiermark. Das mehr als 400 Jahre alte Haus haben die beiden selbst renoviert - stilecht mit Brunnen vor dem Haus und Kachelofen in der Stube.

Servus-Senderchef Ferdinand Wegscheider freut sich über den Neuzugang: „Willi Gabalier ist ein sehr sympathischer und vor allem authentischer Typ. Er liebt Österreich mit Leib und Seele." Genau deshalb passe er perfekt zu ServusTV, ist Wegscheider überzeugt.

In "Heimatsterne" wird sich Gabalier auf die Suche nach heimischen Talenten machen: Ab Herbst reist er dafür quer durchs Land und begibt sich auf die Suche nach Menschen mit besonderen Begabungen. Dabei will er nicht nur Menschen mit eindrucksvollen Talenten finden, sondern auch die emotionalen und außergewöhnlichen Geschichten zeigen, die sich hinter den Talenten verbergen. Die Dreharbeiten zum Format starten im Juli.