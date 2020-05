Facebook

Aus seinem Wohnzimmer in Florida sendet Dolezal jeden Sonntag um 20 Uhr rund eine Stunde lang „Rudi Backstage“ © DOLEZAL/DORO

Groß wurde Rudi Dolezal im ORF, für den er Beiträge für Jugend- und Musiksendungen produzierte – die es in den 1970er- und 1980er-Jahren eben noch gab (etwa „Ohne Maulkorb“). Zur Weltmarke wurde seine Produktionsfirma DoRo durch die Videoclips für Falco und Queen, „nach 5000 Videos habe ich zu zählen aufgehört“, schmunzelt der Wiener. Und bekennt: „Ich erfinde mich seit einigen Monaten neu.“ Da läutet es auf der anderen Leitung. Brian May von Queen ist dran und will von seinem Herzinfarkt erzählen. Rund 20 Minuten später ist Dolezal wieder verfügbar. „Brian ist eben ein Freund, wie es auch Freddie Mercury war. Daher schreibe ich gerade das Buch ,Mein Freund Freddie’ fertig, das ich schon viel zu lange im Kopf hatte.“ Und das in 20 Sprachen erscheinen soll. Schließlich war er der "Leibregisseur“ von Queen, inszenierte 32 Videos der Kultband. Und wird mit noch unerzählten Geschichten aufwarten können.

Doch nicht nur mit Queen war er für Konzertdokus immer wieder auf Tournee, auch Whitney Houston hat der Grammy- und Romy-Preisträger monatelang begleitet. Über die Zusammenarbeit und den Menschen Whitney spricht er in einer neuen Doku, die Ende Juni vom US-Sender Lifetime ausgestrahlt wird. Dolezals prämierter TV-Film „Close up/Großaufnahme“ über den Aufstieg der Diva bis hin zum Fall (inklusive der desaströsen Europa-Tournee sowohl auf als auch hinter der Bühne) und sein Material für die bewegende Kino-Doku „Whitney: Can I Be Me“ waren der Grund für die Einladung von Lifetime.



Zuletzt war Dolezal jahrelang für Servus TV tätig: Mit seinen „Austropop-Legenden“ (rund 30 Folgen) konnte der Privatsender auch seine besten Quoten für eine TV-Reihe feiern. Auch wenn er für Spezial-Projekte nach wie vor mit Servus TV in Kontakt ist, wollte der 62-Jährige aber endlich einmal sein „eigener Intendant sein“. Das meint er mit „neu erfinden. So hat er nach Gesprächen mit seinen Söhnen („Papa, du bist ohne Instagram und Youtube uncool“) seinen eigenen Youtube-Channel ins Leben gerufen: Auf Rudi Dolezal’s DoRo-TV zeigt er Raritäten, Hoppalas, Exklusivinterviews und eben seine Videos mit Falco, Queen, Springsteen, Maffay, Mercury, Keith Richards, Rammstein etc.

Hier ist eine Kostprobe:



Zudem meldet er sich jeden Sonntag um 20 Uhr MEZ mit einer Livesendung aus Miami (). Am 7. Juni wird er etwa „untold Stories“ über Queen erzählen. „Eine Weltpremiere“, verspricht er.

Dem Vernehmen nach steht Dolezal übrigens auf der Nominierungs-Liste 2021 der Rock 'n' Roll Hall of Fame, dem „Gral der Rockmusik“. Als erster Österreicher!

Auf Youtube kostenlos abonnieren: Rudi Dolezal’s DoRo TV

Das Buch „Mein Freund Freddie“: Vorbestellungen mit Signaturmöglichkeiten sind schon möglich: www.myfriendfreddie.com

Rudi Dolezal mit Whitney Houston: Seine Doku über die 2012 verstorbene Popdiva berührte weltweit Foto © DoRo

Zur Person Rudi Dolezal wurde am 5. 2. 1958 in Wien

geboren.

Laufbahn: Regisseur und Produzent für ORF, ARD und ZDF. Gemeinsam mit Ex-Geschäftspartner Hannes Rossacher war er am Aufbau vom Musiksender „Viva“ beteiligt. Auch nach der Trennung von Rossacher hält Dolezal die Rechte an der internationalen Trademark DoRo inklusive Logo.

DoRo waren auch als Torpedo Twins bekannt.

Zuletzt bekam Dolezal den renommierten Remi-Award in Platin beim 53. Film & Video Festival in Houston.