Ausgezeichneter Magazinverlag und preisgekrönte Content-Marketing-Agentur: Styria Content Creation © SCC

Der Magazinverlag und die Content-Marketing-Agentur Styria Content Creation (SCC) gehörten in den vergangenen Jahren bereits mehrfach zu den Preisträgern. Unter 288 internationalen Einreichungen verwies die SCC heuer Granden wie Mastercard aus den USA auf die Plätze und holte zusätzlich zu Gold für den Jubiläumsfilm anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Styria Media Group auch noch den "Grand Award" in „Special Projects“.

Der Film „150 Jahre Styria Media Group“ wurde im September 2019 im Rahmen des Styria-Festakts anlässlich des 150 Jahre Jubiläums gezeigt, wo Spitzen aus Medien, Politik, Wirtschaft, Kirche und Kultur zusammen mit dem Styria-Konzern die Gründung des mittlerweile mitteleuropäischen Medienunternehmens mit katholischen Wurzeln feierten. Ziel des Films war es, einerseits die Konzerngeschichte klar und verständlich darzustellen sowie andererseits ein modernes Bild des führenden Medienkonzerns in CEE widerzuspiegeln. Hier kann man ihn sehen:



„Dieser Film ist das perfekte Beispiel dafür, dass es nicht immer einen Real-Dreh geben muss, um ein ästhetisches und wirkungsvolles Video zu produzieren. Wir haben hier ausschließlich mit Archiv-Material und neu generierten Animationen gearbeitet – und das so kreativ, dass wir sogar den Grand Award damit gewonnen haben. Ich bedanke mich vor allem bei unserem Video-Producer Marco Haas sowie dem gesamten Team. Herzliche Gratulation!“, freute sich Styria Content Creation-Geschäftsführerin Eva Maria Kubin.

Bronze gab es bei den "Astrid Awards" auch noch für ein Magazin aus der Feder der Styria Content Creation: Einmal mehr wurde das bereits vielfach ausgezeichnete "ZWEI UND MEHR-Steirische Familienmagazin" des Landes Steiermark mit einem internationalen Award prämiert. Die Jubiläumsausgabe für 10 Jahre "ZWEI UND MEHR" erhielt Bronze.