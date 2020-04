Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

TV-Tagebuch zu "Meister des Todes 2" in der ARD

Auf verlorenem Posten: Katharina Wackernagel als Menschenrechtsanwältin und Veronica Ferres, die als Frau eines Waffenhändlers gegen die "Familie" vorgehen will © ard

Zwecks Aufheiterung war das natürlich zu vergessen, und was letztlich blieb, waren die kleinen Leute im vergeblichen Bemühen um Gerechtigkeit, weil „die da oben“ die Mittel, die Netzwerke und auch die Skrupellosigkeit haben, es sich zu richten. So weit, so desillusionierend. Die Frau eines Waffenhändlers (Veronica Ferres) sprengt sich regelmäßig mit Alkohol weg, weil sie das alles nicht mehr aushält.



Aus den Recherchen deutscher Journalisten zu illegalen Waffenlieferungen schuf Regisseur Daniel Harrich den Film „Meister des Todes“. Der Erstausstrahlung folgte eine Anklage der Stuttgarter Staatsanwaltschaft gegen frühere Mitarbeiter der deutschen Rüstungsindustrie. Im jetzigen zweiten Spielfilm zu dem Skandal standen die Chefs des fiktiven Familienbetriebs HWS vor Gericht.