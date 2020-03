Facebook

Lukas Plöchl ist einer der Künstler vom #teamwir-Song © APA

Ein klingendes Dankeschön: Die Antenne hat ein musikalisches Solidaritätsprojekt junger österreichischer Popkünstler auf die Beine gestellt – diese sind: Kevin Lehr (Lost), Wendja aka Lukas Plöchl (als ehemalige Trackshittaz-Hälfte war er für Österreich schon beim Eurovision Song Contest), Flo & Richard von „Einfach Flo“ von Flowrag und Benny von King & Potter.

Der #teamwir-Song wird am 31. März um kurz nach sieben Uhr bei den steirischen Antenne-Muntermachern sowie in Kärntens gelber Morgenshow präsentiert - und danach natürlich in die Playlists der beiden beliebten Privatradios aufgenommen. Und ist somit in nächster Zeit auf den Antenne-Radios zu hören. Zum An- bzw. Nachhören gibt es ihn zusätzlich auf der Website antenne.at.

Was war die Initialzündung? "Wir von der Antenne möchten als Tagesbegleiter mit diesem Song – der eine musikalische emotionale Zusammenfassung der aktuellen Situation ist - allen da draußen DANKE sagen, die tagtäglich dafür Sorge tragen, dass die Infrastruktur erhalten wird, und allen im Land Mut machen, dass wir gemeinsam diese Zeit überstehen werden", lautet die Botschaft.

Uraufführung des #teamwir-Songs: 31. März, kurz nach sieben Uhr früh in den Morgensendungen von Antenne Steiermark & Kärnten.