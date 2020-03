Leeres Tanzparkett: Statt den „Dancing Stars“ soll eine „Kabarett-WG“ mit Niavarani & Co. die Seher von ORF 1 unterhalten. Auf RTL wird heute Abend indes getanzt, wenn auch ohne Saalpublikum.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Willi Gabalier und Michi Kirchgasser in der ersten Show vom 6. März © ORF

Mit durchschnittlich 745.000 Zuschauern brachte der Auftakt der 13. Staffel den erwarteten Quotenerfolg, bis auf Weiteres bleibt der ORF-Ballroom – wie berichtet – leer. Die kurze Überlegung, auf das Saalpublikum zu verzichten, wurde schnell verworfen. Da bis zu 130 Personen an der Show mitarbeiten, will der ORF „ auch die Mitwirkenden schützen“. Die Konkurrenzsendung, „Let’s Dance“ von RTL, wird heute indes wie gewohnt ab 20.15 Uhr live aus Köln ausgestrahlt: In Deutschland gibt es (noch) keinen Erlass, der Indoor-Veranstaltungen mit über mehr als 100 Gästen verbietet. Der Privatsender verzichtet aber auf ein Publikum, erlaubt im Saal sind nur enge Familienmitglieder und Partner der Tänzer.