ProSieben-Hit "The Masked Singer"Erste Maske gefallen: Stefanie Heinzmann war der Dalmatiner

Der Dalmatiner musste sich demaskieren © (c) ProSieben/Willi Weber

Corona stoppte die Show im Gegensatz zu "Dancing Stars" nicht: Überüberlang, nämlich mehr als dreieinviertel Stunden mit den Werbepausen hievte ProSieben den Start der zweiten Staffel von "The Masked Singer" auf den Bildschirm. Euphorisiert durch den Quotenerfolg im letzten Sommer. Neues Spiel, neue Kostüme: Diesmal performen die Göttin, der Drache, das Faultier, der Roboter, das Chamäleon, die Kakerlake, der Dalmatiner, der Wuschel, die Fledermaus und der Hase auf der Showbühne. Allerdings kann man für seinen Favoriten nicht mehr anrufen, mitstimmen ist nur noch über eine eigene App möglich. Dort kann man von zu Hause gleich mitraten, wer sich unter dem aufwendigen Outfit verbergen könnte. Was ist noch neu? "Zum Beispiel gibt es jetzt Belüftungssysteme in unseren Masken", sagt die Gewandmeisterin. Die Die Kostüme sind jedenfalls wieder äußerst kreativ und in Handarbeit gefertigt.