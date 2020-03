Facebook

Es geht los für Silvia Schneider und Danilo Campisi, Natalia Ushakova und Stefan Herzog, Tamara Mascara und Dimitar Stefanin, Michi Kirchgasser und Willi Gabalier, Edita Malovcic und Florian Vana © ORF

Durchschnittlich 803.000 Zuschauer pro Show konnte die letzte „Dancing Stars“-Staffel in ORF 1 anlocken (Marktanteil: 29 Prozent), was dem maroden Sender zu einem ordentlichen Quoten-Push verhalf (auch dank der Darbietungen von Stefan Petzner) und in einem Sieg von Skiläuferin Elisabeth „Lizz“ Görgl mündete. Nun stehen als zehn neue Promi-Tänzer am Start, wobei die heutige Auftaktsendung und die Show am 13. März „nur“ Aufwärmrunden sind – denn noch muss niemand das Tanzparkett verlassen. Die erste Abwahl im Ballroom geht erst am 20. März über die Bühne.

Das ein wenig aufgepeppt wurde – wohl auch in Anbetracht des moderneren, frischeren Looks auf RTL, wo parallel „Let’s Dance“ läuft. Nämlich mit neuen LED-Flächen und Projektionsmöglichkeiten. „Diese Projektionsflächen ermöglichen ein noch tieferes Eintauchen in die Traumwelt des Tanzes. Die neue Brücke über dem Orchester lässt viele inszenatorische Neuerungen zu. Mit den Bodenprojektionen sind wir mit unserer Studiotechnik absolut State-of-the-Art“, schwärmt Regisseur Kurt Pongratz über das Studio-Design 2020.



Die neuen Promi-Damen Die Schauspielerin: Edita Malovcic ist Wienerin und als Sängerin auch unter dem Künstlernamen Madita bekannt. Im Hamburger „Tatort“ mit Til Schweiger war sie die Staatsanwältin, spielte in diversen Krimis mit. Partner: Florian Vana (zuletzt mit Sunnyi Melles glücklos). Tanz: Langsamer Walzer.

Die Skirennläuferin: Michaela Kirchgasser kommt aus Salzburg und holte mehrere Medaillen für Österreich bei Weltmeisterschaften. Partner: Willi Gabalier. Er war zuletzt 2017 dabei (Platz vier mit Nicole Hosp). Also wieder eine Skirennläuferin für den Steirer. Chancen aufs Stockerl. Tanz: Quickstepp.





Die neuen Promi-Damen Die Dragqueen: Tamara Mascara ist als Dragqueen auch DJane und Designerin. Sie war Conchitas Visagistin in Kopenhagen 2014 und heißt eigentlich Raphael. Trainiert wird ungeschminkt. Partner: Dimitar Stefanin. Er erreichte letztes Jahr mit Boxerin Nicole Wesner Platz drei. Tanz: Wiener Walzer.

Die Opernsängerin: Natalia Ushakova ist gebürtige Russin und hat in Sankt Petersburg, Graz und München studiert. 2001 erhielt sie die österreichische Staatsbürgerschaft, 2007 debütierte sie an der Wiener Staatsoper in „La Traviata“. Partner: Stefan Herzog. Er ist neu im ORF-Ballroom. Tanz: Samba.

Die Moderatorin: Silvia Schneider stammt aus Linz und war jahrelang für Puls 4 tätig. Dort moderierte sie u. a. den Kiddy Contest und gehörte zum Team von „Vurschrift is Vurschrift“. Im ORF hat sie ab Herbst ihre eigene Kochshow. Partner: Danilo Campisi (zuletzt 2017 dabei). Tanz: Jive.

Bei der Premiere sind nun einmal die fünf Promi-Damen mit ihren Einzeltänzen an der Reihe, am 13. März dürfen sich die Herren präsentieren – heute geben sie bloß einen Gruppentanz zum Besten. „Damit geben wir dem Publikum die Gelegenheit, alle Paare besser kennenzulernen“, heißt es von ORF-Seite.Nichts geändert hat sich die an der Jurybesetzung:undwerten heute schon werten, die Punkte werden dann in der dritten Sendung übernommen und fließen in die Entscheidung ein. Löst der deutsche Tanzsporttrainer Heidemann den Ungarn Balázs womöglich als bösen Wolf ab? Ich habe mich zwar selbst nie als ,Bad Guy‘ empfunden, war eben immer derjenige, der am direktesten unterwegs war“, sagt zumindest Ekker selbst.Ein musikalischer Schwerpunkt soll in der 13. Saison übrigens mit Austropop-Klassikern gesetzt werden.