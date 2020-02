Start einer neuen fünfteiligen ORF-Reihe mit Hanno Settele: Er erkundet, was Österreich ausmacht und worauf wir nicht verzichten wollen. Würden wir auf den Mars umziehen.

Bier und Wiener Schnitzel: Unverzichtbar auf dem Mars? Hanno Settele fragt nach © ORF

Nach der „Kurier des Kaisers – Bundesland for sale“ mit durchschnittlich 353.000 Zuschauern pro Folge hat Lisa Totzauer, Channelmanagerin von ORF 1, eine neue Reihe für Hanno Settele konzipieren lassen. „Um Dokumentationen mit neuen Erzählperspektiven für das jüngere Publikum aufzuladen“, wie sie erläutert. Die Vorgabe: „Es muss gescheit sein, aber trotzdem eine gewisse Leichtigkeit für den Hauptabend haben“, erklärt Produzent Lukas Sturm. Das soll gelingen, indem man den 55-jährigen Vorarlberger also nun auf den Mars schickt. In den fünf Folgen (jeweils donnerstags) wird nämlich behauptet: Österreich ist die erste Nation, die eine Kolonie auf dem Mars besiedelt.