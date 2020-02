In Zeiten der Fake-News sind der Phantasie neue Grenzen gesetzt. Die Amazon-Serie "Hunters" verhebt sich an einem schweren Thema.

Liam Neeson in Steven Spielbergs "Schindlers Liste". © Universal

Die Amazon-Serie "Hunters" hat jede Menge negative TV-Kritiken eingefahren, nun hat das Format, das eine Gruppe "Nazijäger" im New York des Jahres 1977 zeigt, noch viel gewichtigere Kritik nach sich gezogen. Die Gedenkstätte des KZ Auschwitz bemängelt, dass die Serie eine sadistische Psychofolter zeigen würde, die so im KZ niemals stattgefunden habe. Eine solche unpräzise Darstellung öffne eine Türe für Holocaust-Leugner. Was ist an diesem Vorwurf dran?