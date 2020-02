Kleine Zeitung +

Comeback im TV Peter Rapp, das Archiv auf zwei Beinen

76 und kein bisschen leise: Peter Rapp ist wieder da. In seiner neuen Show „Als wäre es gestern gewesen“ zeigt er heute auf ORF 2, was sich in 55 Jahren TV-Karriere so in seinem Anekdotenschatzkästlein angesammelt hat.