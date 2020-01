Sportliche Unterhaltung als Quotenhoffnung: die „Europameisterschaft im Fangen“ und ein Parallel-Slalom als Familienwettkampf. Heute und am 21. Jänner ab 20.15 Uhr auf Puls 4.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Teamchefs der vier Länder bei „Catch!“: Josh für Österreich, Beatrice Egli, Nikeata Thompson und Luke Mockridge (von links) © Puls 4

Der Erfolg von „Ninja Warrior“ hat die Privatsender offenbar dazu angespornt, mehr Actionshows mit Parcours oder Formate mit sportlichen Herausforderungen auszuprobieren – etwa „Big Bounce – Die Trampolinshow“ oder „Crash Games – Jeder Sturz zählt“. In der Branche hat man dafür schon den Begriff „Physical Gameshow“ eingeführt.

Heute Abend gibt es zum ersten Mal die „Catch!“ als „Europameisterschaft im Fangen“, die quasi wie eine Eurovisionshow (allerdings nicht live) ausgetragen wird. Das soll laut Puls 4 geboten werden: Auf spektakulären Hindernis-Flächen, aneinandergekettet als „Schlange“ oder in aufregenden Sprint-Einlagen kämpfen die vier Länderteams in acht Spielrunden um den Gesamtsieg.