Partystimmung mit der Münchener Freiheit zu Silvester auf ORF 2 und ARD © APA

Man kann es sich aussuchen: Will man die letzten Stunden, falls der Fernseher eingeschaltet ist, mit Birgit Sarata, Harald Serafin und Gerda Rogers („Ein Prosit mit Ihren Stars“ auf ORF III), Kultbands der Jugendzeit wie der Spider Murphy Gang und Münchener Freiheit (Jörg Pilawas „Silvestershow“ auf ORF 2 & in der ARD) oder mit der britischen Boyband East 17 („Willkommen 2020 – Live vom Brandenburger Tor“ im ZDF) verbringen? Abgesehen vom alljährlichen „Dinner for One“, das morgen von 23.25 bis 23.50 Uhr in ORF 1 läuft.