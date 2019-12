Facebook

Die CL-Spiele der Salzburger Bullen können künftig im eigenen Sender zu sehen sein. © (c) APA/AFP/JOE KLAMAR (JOE KLAMAR)

Der Sender von Dietrich Mateschitz hat Lust auf mehr. Nach den Erfolgen mit Live-Tennis - mit November brachte Dominic Thiems Finalspiel in London die beste Servus-Quote aller Zeiten - war seit Wochen über einen möglichen Einstieg des Salzburger Senders in die UEFA Champions League und in die Europa League spekuliert worden. Erst im Herbst wurde Sportrechteexperte David Morgenbesser von Sky Deutschland zum Salzburger Sender gelotst.

Wie "krone.at" berichtet, ist der Coup geglückt. Servus TV zeigt ab der Saison 2021/22 Spiele der beiden europäischen Top-Bewerbe. Eine offizielle Bestätigung des Senders steht allerdings noch aus. Wie in den vergangenen Wochen und Monaten heißt es auch diesmal bei Anfragen: "Wir sind immer an attraktiven Sportrechten interessiert, zu Details oder Plänen äußern wir uns aber grundsätzlich nicht."

Der Schritt von Servus TV ist schlüssig. Zum einen, weil Live-Sport offensichtlich gut angenommen wird, zum anderen, weil damit auch die Übertragungen der Spiele der eigenen Vereine - des FC Salzburg und von RB Leipzig - möglich werden. Zudem verfügt der Mateschitz-Sender über das nötige Kapital, um bei dem teuren Rechte-Poker selbstbewusst auftreten zu können.

Offen bleibt bisweilen nicht nur die offizielle Bestätigung des Senders, sondern auch die Information, welche Spiele Servus TV übertragen wird.

Schon offiziell entschieden ist die Rechtevergabe der Champions League-Spiele in Deutschland. Dort sicherten sich Streamingdienstleister DAZN und Amazon Prime Video die Übertragungsrechte. Sky ging, überraschend für viele, leer aus.