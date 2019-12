Facebook

Insgesamt kommt Netflix aktuell auf 158 Millionen Kunden. © (c) APA/AFP/ALASTAIR PIKE (ALASTAIR PIKE)

Aktuell ist es nur eine Testphase, in der der Streamingdienst Netflix herausfinden will, wie Kunden auf das Angebot von Jahresabos reagiert. Hintergrund der Überlegungen ist die große Fluktuation der Kunden, die Abos ebenso kurzfristig abschließen und wieder beenden.

Konkurrent Sky ging in den letzten Jahren den anderen Weg. Lange hielt man an 12- oder 24-Monatsmodellen fest. Erst in der jüngeren Vergangenheit versucht man mit kurzen Kündigungsfristen bei den Kunden zu punkten.

Netflix' Beta-Test ist räumlich auf Indien begrenzt. Sind die Ergebnisse zufriedenstellend, ist von einer weltweiten Ausrollung auszugehen. In Indien kostet ein Jahresabo des Dienstes rund 60 Euro - höchste Qualität, vier Nutzer. Würden die Monatsraten addiert, kämen Kunden auf eine doppelt so hohe Summer. Damit ergibt sich ein Rabatt von 50 Prozent.

Umgelegt auf Österreich, wo das Premium Abo 15,99 Euro pro Monat kostet, ergäbe das eine jährliche Ersparnis von 95 Euro.